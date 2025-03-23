İHA

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan 6 katlı bina, yıkılma tehlikesi sebebiyle yüzünden daha öncesinde boşaltıldı.

Boşaltılan bina yıkım aşaması sırasında çöktü.

BÖLGE TRAFİĞE KAPATILDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çökme esnasında içeride kimsenin olmadığı öğrenilirken polis ekipleri tarafından cadde trafiğe kapatıldı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ

Olay anında yaşanan panik ise binanın yanında bulunan bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde; binanın çökmesinin ardından toz bulutu, dışarıda bulunan vatandaşın dükkana girmesi ve dükkan içerisindeki panik anları yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Dilan Kılıç
Editor