Leylekler Muş Ovası’na döndü

İHA

Her yıl mart ayı ortalarında Muş Ovası’na gelen leylekler, yuvalarını hazırlamaya başladı.

Baharın gelişini simgeleyen leylekler, bu yıl da yöre halkını sevindirdi.

YUVALARINI KURDULAR

İlkbaharın gelişiyle birlikte ovaya dönen leylekler, elektrik direkleri, cami kubbeleri ve evlerin çatılarında yuvalarını kurdu.

Baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler, özellikle Murat ve Karasu havzalarında yoğun olarak görülüyor.

"DEPREMİ HİSSEDEBİLEN HAYVANLARDIR"

Muş’un Hasköy ilçesine bağlı Koç köyünde yaşayan 60 yaşındaki İbrahim Gürbüz, ilkbaharın müjdecisi olan leylekleri görmekten mutlu olduklarını ifade ederek şunları söyledi: