Limonu ikiye kesmeyin: İşte daha pratik yolu

Limon, mutfakta en sık kullanılan malzemelerden biri.

Çoğu kişi ise limonu ikiye bölerek kullanmayı tercih ediyor.

Ancak bu yöntem hem limonun daha hızlı kurumasına neden oluyor hem de kısa sürede tazeliğini kaybetmesine yol açabiliyor.

Oysa limonu kesmeden de suyundan faydalanmanın daha pratik bir yolu var.

Bu yöntem sayesinde hem limonu daha uzun süre saklayabilir hem de ihtiyacınız kadar limon suyunu kolayca kullanabilirsiniz.

İşte mutfakta işinizi kolaylaştıracak o pratik yöntem...

KESMEYİN, DELİN

Limonu ortadan kesmek yerine ince bir kürdan, iğne ya da bıçak ucu ile küçük bir delik açabilirsiniz. Ardından limonu hafifçe sıkarak ihtiyacınız kadar suyunu çıkarabilirsiniz.

Limonun iç kısmı açıkta kalmadığı için daha uzun süre taze kalır.

İhtiyacınız kadar limon suyu alabilirsiniz.

Kalan limonu buzdolabında daha uzun süre saklayabilirsiniz.