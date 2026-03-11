Anne ile yetişkin çocuk arasında bazen sınırlar belirsizleşebiliyor

Çocukluk yıllarında anne ile kurulan yakın ilişki çoğu zaman güven ve bağlılık duygusunun temelini oluşturur. Ancak çocuk büyüyüp kendi hayatını kurmaya başladığında bu bağın doğası da değişir. Uzmanlara göre bazı ailelerde anne ile yetişkin çocuk arasındaki ilişki hâlâ çocukluk dönemindeki gibi devam edebilir. Bu durum çoğu zaman iyi niyetli bir ilgi olarak başlasa da zamanla görünmez bir sınır sorununa dönüşebilir.

İLGİ GÖSTERMEK İLE MÜDAHALE ETMEK ARASINDA İNCE BİR ÇİZGİ VAR

Anne için çocuğunun hayatıyla ilgilenmek doğal bir davranış olarak görülür. Ancak yetişkinlik döneminde bu ilgi bazen fark edilmeden müdahaleye dönüşebilir. Günlük kararlar, ilişkiler veya yaşam tercihleri konusunda sık sık yönlendirme yapılması yetişkin çocukta baskı hissi oluşturabilir.

Uzmanlara göre bu durum çoğu zaman kötü niyetle ortaya çıkmaz. Birçok anne bunu koruma içgüdüsüyle yapar. Ancak sınırların belirsiz olması iki taraf arasında zaman zaman gerilim yaratabilir.

YETİŞKİN ÇOCUKLAR KENDİ KARAR ALANLARINI OLUŞTURMAK İSTER

Yetişkinliğe geçişle birlikte bireyler kendi kararlarını alma ve hayatlarını bağımsız şekilde şekillendirme ihtiyacı hisseder. Bu süreçte aileyle bağ kopmaz ancak ilişkinin biçimi değişir.

Uzmanlar, sağlıklı ilişkilerde anne ile yetişkin çocuk arasında hem duygusal yakınlığın hem de kişisel alanın korunmasının önemli olduğunu belirtiyor.

SAĞLIKLI SINIRLAR İLİŞKİYİ ZAYIFLATMAZ

Bazı ailelerde sınır koymak yanlış anlaşılabilir ve uzaklaşma olarak algılanabilir. Oysa uzmanlara göre sağlıklı sınırlar ilişkinin zayıfladığı anlamına gelmez. Karşılıklı saygı ve bireysel alanın korunması uzun vadede ilişkinin daha dengeli ilerlemesine yardımcı olabilir.