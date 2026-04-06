Manav reyonlarındaki aynaların sebebi şaşırttı

Bir marketin manav reyonunu gezerken aynalar dikkatinizi çekti mi...

Neredeyse her markette, sebze ve meyvelerin arkasında boylu boyunca ayna asılıdır.

Bilinçli olarak yerleştirilen bu aynaların amacı, müşteriler tarafından pek bilinmiyor.

Ancak gerçek amacı duyanları şaşırtıyor.

AYNA ALGISI

Marketlerin sebze ve meyve reyonlarında kullanılan aynalar, ürünlerin daha fazla ve daha taze görünmesini sağlamak amacıyla bilinçli olarak yerleştiriliyor.

Aynaların oluşturduğu yansıma sayesinde raflardaki ürün miktarı olduğundan daha fazla algılanıyor.

Aynı zamanda bu uygulama, tazelik algısını da doğrudan etkiliyor.

Işığın yansımasıyla sebze ve meyveler daha parlak ve canlı görünürken, bu durum tüketicilerin ürünleri daha kaliteli olarak değerlendirmesine neden oluyor.

İnsan beyni ise dolu rafları genellikle “taze ve iyi” şeklinde yorumluyor.