Malatya'da kayısı mercek altına alınıyor

AA

Türkiye'nin Avrupa Birliği coğrafi tescilli ürünleri arasında bulunan Malatya kayısısından kentteki 50 bin aile geçimini sağlıyor.

Her yıl yaz aylarında hasat edilen ve 100'den fazla ülkeye ihraç edilen kayısıda iklim değişikliği ve ekolojik olaylar nedeniyle rekolte kaybı yaşanıyor.

Bu kapsamda yetkililer harekete geçti.

PROJE PROTOKOLÜ İMZALANDI

Türkiye'deki 22 milyon kayısı ağacından yaklaşık 9 milyonunun bulunduğu kentte, iklim değişikliğinin kayısıya etkilerini ortaya koymak ve çözüm bulmak adına Malatya Ticaret Borsası ve Fırat Kalkınma Ajansı tarafından "Malatya Kayısısının Ekolojik ve İklim Değişikliğinin Kayısı Üretimine Olası Etkileri" projesi protokolü imzalandı.

2 YIL BOYUNCA MERCEK ALTINA ALINACAK

Proje sayesinde Malatya'nın çeşitli bölgelerinde yetiştirilen Malatya kayısısı, farklı rakım ve lokasyonlarda iki yıl boyunca mercek altına alınacak.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, iklim değişikliğinden her ürünün etkilendiği gibi Malatya kayısısının da etkilendiğini söyledi.

"FARKLI LOKASYON VE RAKIMLARDA ÇALIŞMA BAŞLATTIK"

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında çalışmalar yaptıklarını aktaran Özcan, şöyle konuştu:

Malatya kayısısının ekolojisi ve iklim değişikliğinin üretime olası etkileri başlığı altında proje gerçekleştiriyoruz. Projeyi Fırat Kalkınma Ajansı ile hayata geçireceğiz. 2 yıl boyunca sahada kayısıdaki iklim değişikliğinin yarattığı etkilerden kaynaklanan olumsuzluklar nelerdir ve ürün kaybına sebep olan ekolojik olgularla ilgili bilimsel bir çalışma yapılacak. Bunun protokolünü imzaladık, Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Görevlisi Bayram Murat Asma ve Prof. Dr. İbrahim Atalay hocalarımızla beraber projeyi yürüteceğiz. 2 yıl boyunca farklı lokasyon ve rakımlarda iklim değişikliğinden kaynaklı ürün kaybını araştırmak üzere çalışma başlattık.

İki yıl boyunca akademisyenlerin çalışma yürüteceğini belirten Özcan, sorunları tespit ederek çözüme yönelik harekete geçeceklerini vurguladı.

"VERİM KAYBININ SEBEPLERİNİ ORTAYA ÇIKARACAĞIZ"

İklim değişikliğinden kaynaklanan sorunların çözülmesi halinde kent ekonomisi için önemi çok ciddi olan bir kalemi gelecek nesillere daha sağlıklı şekilde ulaştırmanın yolunu açacaklarını bildiren Özcan, şunları kaydetti: