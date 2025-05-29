Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Malatya'da korku ve panik dolu anlar...

Dün kent genelinde başlayan sağanak yağış, zaman geçtikçe şiddetini artırdı.

Araçlar yollarda mahsur kalırken, otoyolların bazı bölümlerinde çökme meydana geldi.

Ayrıca şehir genelinde çok sayıda iş yeri ile evleri de su bastı.

HASTANENİN TAVANI ÇÖKTÜ

Saatler ilerledikçe da şiddetlenen yağmur, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Kent merkezindeki Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin tavanı, yoğun yağışlara dayanamadı.

Tavanın bir kısmı çöktü.

TAHLİYE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yağışların belli aralıklarla devam ettiği kentte, ekiplerin su tahliyeleri ile yollarda onarım için başlatmış olduğu çalışmalar sürüyor.