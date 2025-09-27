Manisa'da mağaza açılışında izdiham yaşandı

Manisa'nın Soma ilçesinde açılışı gerçekleştirilen bir züccaciye mağazası, tüm ürünlerde indirim uygulanacağını açıklayınca yüzlerce vatandaş, sabahın erken saatlerinden itibaren mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Mağaza yönetiminin birçok ürünü 10 TL, 50 TL ve 100 TL gibi fiyatlarla satışa sunacağını duyurması üzerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

AÇILIŞTA İZDİHAM YAŞANDI

Kapıların açılmasıyla birlikte içeri girmek isteyen vatandaşlar birbirlerini ezercesine mağazaya girmeye çalışınca izdiham yaşandı.

Açılış sırasında ayakkabısını kaybeden, takısını düşüren birçok kişi olurken, bazı vatandaşlar da ezilme tehlikesi atlattı.

SIRAYA GİRME UYARISI YAPILDI

Yaşanan yoğunluk nedeniyle mağaza girişleri görevliler tarafından kısıtlandırılırken, dışarıda bekleyenler de sıraya girmeleri konusunda uyarıldı.

Olumsuzluk yaşanmaması için emniyet güçleri de çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.