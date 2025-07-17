Manisa'da susuzluktan bitkin düşen leylek tedavi edildi

Yüksek sıcaklıklar, hayvanları da etkiliyor... Manisa'da susuzluktan bitkin halde caddede yürürken vatandaşlar tarafından fark edilen leylek, veterinere götürüldü...

Manisa, Alaşehir ilçesi Yeni Mahallesi, Elmadağ Sokak'ta büfe işletmecisi Hakan Karakuyu, öğle saatlerinde caddeden iş yerine doğru güçlükle yürüyen bir leylek gördü. Karakuyu, bitkin leyleği, su vermesine rağmen içmemesi üzerine arkadaşı Erdal Ertürk ile beraber motosikletle veteriner kliniğine götürdü.

HERHANGİ BİR KIRIK, YARA BELİRTİSİNE RASTLANMADI

Veteriner Hekim Taner Çelik tarafından yapılan muayenenin ardından leylekte herhangi bir kırık, yara belirtilerine rastlanmazken leyleğin ciddi su kaybı yaşadığı tespit edildi.

Veteriner Hekim Taner Çelik, bitkin leyleğe serum tedavisi ve besleme uygulamasının ardından leyleğin yaklaşık 45 dakika içinde kendine geldiğini ifade etti.

''AÇ VE SUSUZ OLDUĞUNU TAHMİN ETTİK''

Bitkin leyleği yolda bulup getiren Hakan Karakuyu, "Öğlen saatlerinde yürüyerek benim iş yerime geldi. Aç ve susuz olduğunu tahmin ettik. Su verdik içmedi. Arkadaşım Erdal Ertürk ile beraber aldık ve veterinere götürdük. Veteriner ilk müdahaleyi yaptı. Sağlığına kavuştuktan sonra Milli Parklar Müdürlüğü'ne gönderdi.

''ALAŞEHİR'İN YARENİ OLMASINI İSTEDİK''

Leyleğin sağlıklı ve herhangi bir yara izi olmadığını görüp, sağlığına kavuştuktan sonra, leyleği sahiplenip Alaşehir'in Yaren'i olmasını istedik. Ancak veteriner Taner Çelik, Alaşehir'in yaz ve kış ayları leylek beslemek açısından uygun olmadığını, hayvanın yaşamak için en uygun yeri doğa olduğunu söyledi.

Leyleği Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti." dedi.

''LEYLEKLER DAHA ÇOK SU KENARINDA YAŞAMAYI TERCİH EDERLER''

Veteriner Hekim Taner Çelik ise, "Vatandaşlar sokakta buldukları halsiz durumdaki leyleği bize getirdiler. Leyleğin önce fiziksel muayenesini yaptım, çok yorgun ve bitkin gözüküyordu. Leylekler daha çok su kenarında yaşamayı tercih ederler.

Alaşehir'de çok sık karşılaştığımız bir vaka değil, acaba yabani bir hayvan zarar vermiş olabilir mi diye röntgen çektik, röntgenden sonra leyleğin herhangi bir yaralaması olmadığını gördük.

''DOĞAL YAŞAMIN HAYVANLARINI EN GÜZELİ TEKRAR DOĞAYA BIRAKMAK''

Vücudundaki su seviyesi düşmüş, serum verdik. Serum verdikten sonra yaklaşık 40- 45 dakika sonra kendisine geldi. Tedaviden sonra leylek kendisine geldi. Leylek sağlığına kavuştuktan sonra Milli Parklar Müdürlüğüne haber verdik, Milli Parklar görevlileri geldiler, leyleğimizi teslim aldılar.

Leyleği getiren gençler, 'Bu leylek Alaşehir'in Yaren'i olsun, biz bakalım' dediler. Ben de burada yaz kış leyleğin yaşamasına uygun bir yer değil, bakmanın zor olduğunu ve en güzel yaşam yeri doğa olduğunu söyledim. Doğal yaşamın hayvanlarını en güzeli tekrar doğaya bırakmak." şeklinde açıklama yaptı.

Leylek sağlığına kavuşmasının ardından, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından koruma altına alındı.