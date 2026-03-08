Marmaris'in tek kadın ambulans sürücüsü görenleri şaşırtıyor

Muğla'da takdir toplayan görüntü...

Marmaris ilçesinde yaşayan Fatma Nur Uçar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bağlı olarak görev yapan ambulans ekiplerinden birinde hem sürücü hem de paramedik olarak çalışıyor.

Paramedik olarak uzun yıllardır görev yapan ve aynı zamanda Marmaris'in tek kadın ambulans sürücüsü olan iki çocuk annesi Fatma Nur Uçar, mesleğin en büyük amacının hayat kurtarmak olduğunu belirtti.

"ONUR VERİCİ BİR DUYGU"

Uçar, "Marmaris'te tek kadın ambulans sürücüsü paramediğim. Mesleğimizin asıl amacı hayat kurtarmak. Hayat tehlikesi olan, bize ihtiyacı olan insanlara bir an önce ulaşmak için çalışıyoruz. Olay yerinde arka kabinde sağlık personeli olarak hastaya müdahale ediyoruz.

Aynı zamanda ambulans kullanarak mesleğimize bir artı daha katmış oluyoruz. Bu gerçekten çok güzel, gurur verici ve onur verici bir duygu. Bir kadın olarak ilk başladığımız zamanlarda vatandaşlardan bazı tepkiler aldık. Ancak zamanla insanlar bu işi yapabildiğimizi gördü ve bizi kabul ettiler. O zamandan sonra işimiz daha da kolaylaştı." şeklinde konuştu.

"KADINDAN AMBULANS SÜRÜCÜSÜ MÜ OLUR"

Mesleğe ilk başladığı dönemlerde bazı önyargılarla karşılaştığını anlatan Uçar, "İlk atandığım bölgede 'Kadından ambulans sürücüsü mü olur?' diyerek hastasını ambulansa bindirmek istemeyen insanlar oldu.

Zamanla gördüler ki biz bu işi yapabiliyoruz ve onlar için oradayız. Daha sonra bize güvenerek hastalarını ambulansa teslim etmeye başladılar." diyerek yaşadığı deneyimleri paylaştı.

"ÇOK SEVDİĞİM ARKADAŞIMIN VAKASINA GİTMEK BENİM İÇİN ZORDU"

Mesleğin zaman zaman duygusal açıdan da zorlayıcı olduğunu ifade eden Uçar, unutamadığı bir vakayı anlatarak, "Hiç unutamadığım vakalardan bir tanesi yaklaşık 10 yıl önce yaşandı. Bize 'spor yaralanması, düşme' şeklinde bir vaka verildi. Olay yerine gittiğimizde yerde yatan kişinin çok yakın bir arkadaşım olduğunu gördüm. Kalp krizi geçirmişti.

Tüm müdahaleleri yaptık ancak yapılan hiçbir müdahaleye yanıt vermedi ve hayatını kaybetti. Çok sevdiğim arkadaşımın vakasına gitmek benim için gerçekten çok zor bir vakaydı." diyerek mesleğin duygusal yönüne değindi.

"KADIN OLMAK BU İŞİ YAPAMAYACAĞIMIZ ANLAMINA GELMİYOR"

Mesleğini büyük bir tutkuyla yaptığını belirten Uçar, kadınların acil sağlık hizmetlerinde her alanda görev yapabileceğini vurgulayarak, "Kadın olmak bu işi yapamayacağımız anlamına gelmiyor. Tam tersine biz bu işi severek ve özveriyle yapıyoruz. Marmaris'te ben tek olabilirim ama Türkiye genelinde birçok kadın bu görevi başarıyla yapıyor.

Ayrıca motorize ekiplerimiz var, motor kullanabiliyoruz, ATV kullanabiliyoruz. Kadın sağlık personelleri sadece ambulansın arka kabininde görev yapmak zorunda değil." diyerek kadınların her alanda görev alabileceğini vurguladı.