Meteoroloji uyardı: Soğuk ve yağışlı hava etkili olacak

Hava sıcaklıklarının, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri altına inmesi bekleniyor. Cuma gününden itibaren ülke geneli, yağışlı havanın etkisine girecek.

Yağışlı havanın etkili olacağı ülke genelinde, hava sıcaklıkları hissedilir derecede mevsim normallerin altına inecek.

YAĞIŞLAR CUMA GÜNÜNDEN İTİBAREN ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yarın yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Sakarya, Bursa'nın kuzey ve doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Antalya'nın iç kesimleri, Konya ve Karaman çevreleri hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Cuma günü, Batı ve Doğu Akdeniz, Marmara'nın doğusu, Ege Bölgesinin iç kesimleri, İç Anadolu ile Karadeniz Bölgesinde yağış bekleniyor. Yağışların Akdeniz Bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Diğer yerlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

ÜLKENİN DOĞUSUNDA YAĞIŞLAR KAR ŞEKLİNDE OLACAK

Cumartesi günü yağışlar yurdun doğu kesimlerine kayacak, Batı ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yağış bekleniyor. Yağışlar Doğu Anadolu'nun kuzey ve kuzey doğusunda kar şeklinde olacak.

Pazar günü ise, yurt genelinde yağış beklenmiyor. İç kesimlerde sis ve pus hadisesi görülecek.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Sıcaklıklar, İstanbul'da 13-15, Ankara ve Sivas'ta 10-14, Konya'da 11-16, İzmir'de 17-18, Erzurum'da 7-10, Antalya'da 20-23, Muğla'da 18-19, Diyarbakır'da 16-19 derece olacak.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ