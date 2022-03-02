Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Bir sıcak bir soğuk derken...

Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Bir sıcak bir soğuk derken...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 2 Mart Çarşamba hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin kuzey kesimleri hariç yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, yurdun kıyı kesimleri, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak; Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak; iç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Ege Bölgesi'nin güney ve doğu; İç Anadolu'nun güneybatı ve kuzey; Doğu Anadolu'nun orta ve güney kesimleri ile Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde görülecek yağışların kuvvetli (21-50 kg/m²) ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde, Antalya’nın doğu kesimlerinde ise çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor.

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmakta, iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görülmesi beklenmektedir.

Vatandaşlar 2 Mart Çarşamba gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 2 Mart 2022...

2 MART 2022 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bursa ve Bilecik ile Balıkesir'in doğu çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

KOCAELİ °C, 7°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege'nin kuzeyi dışında kalan yerlerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi; Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinde görülecek yağışların ise kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 5°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 8°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

İZMİR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde il merkezi ile güney çevreleri hafif sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Göller Yöresi ve rakımı 1100-1300 metre üzerinde olan yerlerinin aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli, doğusunda çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 17°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 5°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla yoğun kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ankara'nın doğusu ile Konya, Karaman, Kırıkkale, Çankırı ve Kırşehir çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor.

ANKARA °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı. Yağışların akşam saatlerinden sonra merkez ve doğu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 6°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı

KAYSERİ °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 4°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların bu akşam saatlerinden sonra Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 5°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 6°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KASTAMONU °C, 5°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, merkez ve iç kesimleri aralıklı kar yağışlı. Yağışların gece saatlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 6°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla yüksekleri karla karışık yağmurlu

SAMSUN °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

TRABZON °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batı kesimlerinde genellikle yağmur, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar; doğu kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve aralıklı kar olarak görülmesi beklenen yağışların, Tunceli, Elazığ, Erzincan, Bingöl ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde yer yer yoğun kar; Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

HAKKÂRİ °C, 5°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

VAN °C, 7°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.