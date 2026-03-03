Senai Demirci ile Ramazan’a Dair 13. Bölüm

SENAİ DEMİRCİ İLE RAMAZANA DAİR PROGRAMINI YOUTUBE KANALIMIZDA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ensonhaber YouTube kanalında Senai Demirci ile Ramazan’a Dair programı, tüm sıcaklığıyla devam ediyor.

Demirci, göz önünde ama çok da irdelenmeyen fakat insanın iç dünyasında büyük yer tutan kavramları ele alarak önemli tespitlerle izleyicinin ufkunu açıyor.

Bu kapsamda programın 13. bölümü yayına girdi.

HADİSTEN HAREKETLE ANDA OLMANIN ÖNEMİ

Son bölümde sohbet, Hz. Muhammed'in (s.a.v) "Kıyametin koptuğunu görseniz de elinizdeki fidanı dikin" hadisi etrafında sürdü.

Bir hikaye ile sohbete başlayan Demirci, 'anda olmak' kavramına dikkat çekti.

"Bu anda yaptığın iş hangisiyse, en önemli iş odur. Onun en uygun vakti şimdidir." diyen Demirci, söz konusu hadisi hatırlattı.

"KIYAMETİN KOPMADIĞI BİR AN VAR MI?"

Bunun sadece fidan dikmekle sınırlı olmadığını, bu hadisteki vurgunun o anda yapılan iş neyse onu devam ettirmeye yönelik olduğuna dikkat çeken Demirci, "Hem kıyametin kopmadığı bir an var mı? Kıyamet kopacak değil ki, kopmak da şu anda. Ölecek değiliz ki ölmekteyiz." dedi.