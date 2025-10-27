Motosikletle umre yolculuğunu tam 15 bin kilometreyle tamamladı

Konya'da gayrimenkul danışmanlığı yapan 42 yaşındaki 2 çocuk babası Ali Kasaplargil, vefat eden babasıyla hayali olan motosikletle umreye gitmek için hazırlıklara geçen ay başladı.

Kasaplargil, motosikletinin bakımlarını yapıp hazırlıklarını tamamladı.

MOTOSİKLETİYLE UMRE YOLCULUĞUNA ÇIKTI

30 Eylül günü sabah saatlerinde çocuklarını okul servisine bindirip yakınlarıyla vedalaşan Kasaplargil, motosikletinin son kontrollerini yaparak 7 bin 500 kilometrelik yola çıktı.

Irak üzerinden kendisine geçiş izni verilmeyen Ali Kasaplargil, İran üzerinden gidiş dönüş yolunun 15 bin kilometreye çıkmasına rağmen pes etmeden yola devam etti.

Umre ibadetini yerine getiren Kasaplargil, 28 gün sonra evine döndü.

"15 BİN KİLOMETREYE YAKIN BİR YOL YAPTIK"

Yolculuk hakkında konuşan Ali Kasaplargil, şunları söyledi

Elhamdülillah Rabbim inşallah kabul eder. Gittik geldik çok şükür. Tabii niyetimiz 7 bin 500 kilometreydi ama Irak üzerinden bizi almadıkları için şu anda 15 bin kilometreye yakın bir yol yaptık. Çok güzel bir yolculuktu, evet zorlukları çok fazla ama elhamdülillah bir o kadar güzel oraları görmek, Mekke ve Medine'de motosikletle gezmek çok güzel, anlatılmaz.

"İÇİM HUZURLA DOLU"

Dönüşte de böyle bir karşılama beklemiyordum. Sağ olsunlar ailemden, eşimden, dostumdan, arkadaşlarımdan, sosyal medyada görüp beni karşılayanlardan çok mutlu oldum gerçekten.



İsteyen herkes, her zaman sosyal medyadan da bana ulaşabilir. Gitmek isteyen çok kişi var, inşallah onlara da elimden geldiği kadar yardımcı olurum. İçim huzurla dolu elhamdülillah. Aynı zamanda çok mutluyum.

"EV SAHİPLİĞİ YAPAN HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN"