Motosikletleriyle kuruyan Akşehir Gölü'ne dikkat çektiler

Konya’da motosiklet sporcuları, iklim değişikliği ve kuraklık tehdidine dikkat çekmek amacıyla tamamen kurumuş Akşehir Gölü’nde anlamlı bir sürüş gerçekleştirdi. Bir zamanlar Türkiye’nin en büyük beşinci gölü olan, fıkraların simgesi Akşehir Gölü, bugün çorak bir araziden ibaret.

Enduro branşında dereceler elde etmiş sporcuların da aralarında bulunduğu 10 motosikletli, çevresel felaketlere farkındalık oluşturmak için göl yatağında bir araya geldi. Gölün kuruyan zemininde kilometrelerce yol alan sporcular, bozkırı andıran bu manzaraya tanıklık etti.

Göl ortasında kurumuş zemine oturtulmuş bir tekne önünde fotoğraf çektiren motosikletliler, sembolik bir kareyle iklim krizine dikkat çekti. Hayvanların su ihtiyacını karşılamak üzere yapılan sondaj çalışmaları ise havadan görüntülendi.

"BİR ZAMANLAR BALIKÇILIK YAPILAN GÖLDE ŞİMDİ TOZ KALKIYOR"

Akşehir Gölü kıyısındaki Tipiköy Mahallesi’nin muhtarı İslam Aydın, gölün yıllar içinde nasıl çekildiğini şu sözlerle anlattı:

Geçmişte 5-6 metre derinliğinde su vardı, balıkçılıkla geçinen köyler vardı. Su azalsa da birkaç yıl önce hâlâ gölde yaşam vardı. Bugün ise ortada sadece kuru toprak ve tek başına kalmış bir tekne var. Köyler birbirine göl yatağından ulaşır hale geldi. Akşehir Gölü gibi nice gölümüz sessizce yok oluyor.

"AKŞEHİR GÖLÜ'NÜ BU HALDE GÖRMEK İÇİMİZİ BURKTU"

Türkiye Motosiklet Federasyonu Konya İl Temsilcisi Mert Mıhoğlu, ilk kez kurumuş göl zemininde sürüş yaptıklarını belirterek, "Manzara gerçekten içler acısı. Akşehir Gölü’nü bu kadar kötü beklemiyorduk. Motosikletlerle kurumuş gölün içinden geçtik, kelimenin tam anlamıyla" ifadelerini kullandı.

Selçuklu Motosiklet Kulübü drag yarışçısı Halit Nalinci de benzer duygularla konuştu:

İklim değişikliğinin geldiği noktayı anlatmak için buradayız. Her yer kurumuş. Ortada bir tekne kalmış. Bu tabloyu görünce insan üzülmeden edemiyor. Böyle bir manzarayla ilk kez karşılaşıyorum.

Enduro sporcusu Aydın Ayhan ise duygularını şu sözlerle dile getirdi: