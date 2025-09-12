Muğla'da bu çiçeği koparmak yasak! Cezası cep yakıyor

Bu çiçeklere dokunmanın bedeli ağır...

Muğla’nın Sarıgerme ve Datça sahillerinde eylül aylarında görülen kum zambağı, nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya bulunuyor.

Ender yetişen ve korunması gereken bu çiçeği koparmanın cezası 557 bin 200 TL.

Bu ceza, vatandaşların çiçeğin bulunduğu alanlardan uzak durmasına neden oluyor.

KUM ZAMBAĞI DÜNYADA NADİREN BULUNUYOR

Kum zambakları, Türkiye’de Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Marmara sahillerinin belli noktalarında doğal olarak yetişiyor.

Sıcak iklimi seven bu bitkiler, dünyada nadiren bulunuyor ve Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından koruma altına alınmış durumda.

Çevre Kanunu kapsamında, kum zambağını koparanlara 557 bin 200 lira para cezası uygulanıyor ve bu sayede neslinin korunması hedefleniyor.

''YANINDAN BİLE GEÇMEYİZ HERHALDE''

Datça’ya Konya’dan tatile gelen çift, "Tur atıyorduk kumsalda. Kum zambağı diyorlarmış bu beyaz çiçeklere.

Bunu koparmanın 550 bin lira cezası varmış.

Yanından bile geçmeyiz herhalde. Doğaya zarar vermeyelim. Bu konuda duyarlı olalım. Biz Konya’dan geldik.

''BURADA İLK DEFA GÖRDÜK''

Konya’da yok zaten. Burada ilk defa gördük. Herhalde uzaktan seyredeceğiz. Datça çok güzel bir yer. Herkese tavsiye ederim.

Bunlarla daha da güzelleşmiş. Herkese bu çiçekler konusunda daha dikkatli olmalarını ve duyarlı olmalarını istiyoruz." dedi.