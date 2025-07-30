Muğla'da gökyüzünde satranç oynadılar

Muğla'nın Fethiye ilçesi Babadağ’ın bin 700 metrelik pistinden tandem (ikili) atlayış yapan Yağız Kasım Atlıhan ve deneyimli pilot Şenol Arat, uçuş öncesinde farklı bir hazırlık yaptı.

İlk olarak kısa bir boks antrenmanı yapan ikili, ardından satranç tahtasının başına geçti.

Uçuş öncesi başlayan satranç karşılaşması, kalkış sırasında da devam etti.

HAVADA SATRANÇ OYNADILAR

Yamaç paraşütüyle gökyüzüne yükselen Atlıhan ve Arat, eşine az rastlanır bir şekilde havada satranç oynamayı sürdürdü.

BÜYÜK İLGİ TOPLADI

Hem sportif başarılarıyla hem de cesur performanslarıyla dikkat çeken ikili, bu farklı deneyimleriyle büyük ilgi topladı.