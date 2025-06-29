Muğla'daki sıcaktan etkilenen karga, bir kafeye sığındı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Muğla'da en yüksek sıcaklık 39,3 derece ölçüldü.

Sıcak havadan etkilenen bir karganın Bodrum Çarşısı'ndaki kafeye girerek su içmesi ve verilen yiyecekleri yemesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sıcaktan etkilenen karga, girdiği kafede masaya bırakılan suyu içti ve verilen yiyecekleri yedi.

SUSAYAN KARGA, KAFEYE KONDU

Görüntülerde, karganın ağzı açık şekilde sandalyeye konduğu ve işletme sahibince verilen suyu içmesi yer alıyor.

SU İÇTİ, KARNINI DOYURDU, GİTTİ

Bir tepsideki buzlu sudan da içen karganın kafedekilerin verdiği yiyeceklerden de yediği, daha sonra uçarak bölgeden uzaklaştığı görülüyor.