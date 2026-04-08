Muharrem ayı ne zaman 2026: Aşure başlangıç ve bitiş tarihi

Ramazan ve ardından gelen Şevval ayını idrak eden Müslümanlar, şimdi hicri yılın başlangıcı kabul edilen Muharrem ayına odaklandı.

İslam tarihinde önemli bir yere sahip olan bu mübarek ay, aynı zamanda Aşure Günü’nü de içinde barındırması nedeniyle ayrı bir anlam taşıyor.

Bu sebeple Muharrem ayının başlangıç ve bitiş tarihleri ile Aşure Günü'nün ne zaman idrak edileceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Peki; 2026 Muharrem ayı ne zaman? 2026 Aşure Günü ne zaman başlayacak? İşte Muharrem ve aşure takvimi...

MUHARREM AYI NE ZAMAN 2026

2026 yılında Muharrem ayı, 16 Haziran 2026 Salı günü başlayacak ve hicri 1448 yılına girilmiş olacaktır.

Muharrem ayı, 15 Temmuz 2026 tarihinde sona erecektir

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN 2026

Muharrem ayının 10. günü olan ve aşurelerin paylaşıldığı Aşure Günü ise 25 Haziran 2026 Perşembe tarihine denk gelmektedir.

15 Temmuz 2026 Çarşamba, Muharrem ayının bitişiyle aşure zamanı son bulur.