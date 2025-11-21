Muş'ta Halit Usta yarım asırdır ateş başında demir dövüyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Muş'un demircilik geleneği devam ediyor...

Kentte ata mesleği demircilik zanaatını sürdüren 63 yaşındaki Halit Pınar, yarım asırdır ateşte demir dövüyor.

13 YAŞINDAN BERİ DEMİR DÖVÜYOR

Mesleğe 13 yaşında babasının yanında çırak olarak başlayan Pınar, o günden bu yana kaybolmaya yüz tutan mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

Kale Mahallesi'ndeki Eski Çarşı'da bulunan atölyesinde balta, çekiç, murç, zincir, kapı kolu, kazma ve çapa gibi aletlerin tamirini ve üretimini yapan Pınar, mesleği bugünlere kadar taşıdı.

"50 YILDIR BU MESLEĞİ YAPIYORUM"

Kentte mesleğin son temsilcisi olarak gösterilen Pınar, basın mensuplarına, teknolojinin gelişmesiyle mesleğe ilginin azaldığını söyledi.

Oğluna da mesleği öğretmeye çalıştığını belirten Pınar, "50 yıldır bu mesleği yapıyorum. Babamın tezgahı olduğu için kapatmadım. 10 yıl babamın elinin altında çalıştım. Babam, ben askere gitmeden vefat etti. Askerden döndükten sonra da dükkanı kapatmadım." dedi.

"İŞ BİRAZ AĞIR OLDUĞU İÇİN KİMSE YANAŞMIYOR"

Mesleğin unutulmasını istemediğini ifade eden Pınar, şunları kaydetti:,