Gardırobunuzda yer açmanın sırrı Japonlardan: Kışlık montlar böyle saklanır

Kış ayları geride kalırken birçok evde aynı problem yaşanıyor: Bir türlü sığmayan kışlık montlar ve kabanlar.

Gardıropların askı çubuklarını tıkabasa dolduran bu hacimli parçalar, hem alan kaybına neden oluyor hem de dolabın düzenini bozuyor.

Ancak minimalizmin ve düzenin ustası Japonların geliştirdiği yeni depolama mantığı, bu soruna farklı bir bakış açısı getiriyor.

MONTLARI BÖYLE SAKLAYIN

Montun tüm düğmelerini ilikleyin veya fermuarını sonuna kadar çekin. Bu, montun formunu korumasını sağlar.

Kolları, gövde kısmının üzerine doğru çapraz veya düz şekilde yatırın.

Montu boyuna ikiye veya üçe katlayarak düzgün bir dikdörtgen şekline getirin.

Montu yatay (üst üste) değil, dikey (yan yana) bir şekilde bir kutuya yerleştirin.

BU NOKTALARA DİKKAT EDİN

Kışlıkları kaldırmadan önce mutlaka yıkayın veya kuru temizlemeye verin. Temiz kıyafet, güve oluşumunu engeller.

Kıyafetlerin içinde kalan en ufak nem, hem küflenmeye hem de ağır kokulara neden olur. Dolaba kaldırmadan önce kıyafetlerinizin tamamen kuru olduğundan emin olun.

Birçok kişi hava geçirmez olduğu için plastik kılıfları tercih etse de, hassas ve yünlü parçalar için bu bir hata olabilir. Doğal lifli ürünlerin nefes alması gerekir. Bu yüzden plastik kılıflar yerine, nefes alabilen kumaş kutular veya giysi torbaları tercih edin.