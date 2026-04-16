Nisan sürprizi: Karagöl Sahara Milli Parkı beyaza teslim

Artvin'in Şavşat ilçesinde hava sıcaklıklarının ani düşüşü, doğayı yeniden kışa çevirdi. “Sakin şehir” ünvanıyla bilinen ilçede yer alan Karagöl Sahara Milli Parkı, beklenmedik kar yağışıyla birlikte tamamen beyaz örtüyle kaplandı.

DOĞA VE SESSİZLİK BİR ARADA

Milli park ve çevresindeki köy, mezra ve yaylalarda etkili olan kar yağışı, bölgeyi görsel bir şölene dönüştürdü. Karla kaplanan bitki örtüsü, kuş sesleriyle birleşerek ziyaretçilere huzurlu bir doğa deneyimi sundu.

KAR KALINLIĞI 40 SANTİMETREYİ BULDU

Yetkililerden alınan bilgilere göre, Karagöl çevresinde kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetre ölçülürken, çevre yerleşimlerde bu rakam yer yer 40 santimetreye kadar çıktı. Nisan ayında görülen bu yoğun kar yağışı, bölgede nadir rastlanan bir durum olarak dikkat çekti.

FOTOĞRAF TUTKUNLARININ YENİ ROTASI

Beyaz örtüyle kaplanan milli park, özellikle doğa ve fotoğraf meraklılarının ilgisini çekiyor. Eşsiz manzaralar sunan Karagöl ve çevresi, drone'la kaydedilen görüntülerle de kartpostallık kareler ortaya çıkardı.

TURİZMDE FARKLI BİR ATMOSFER

Genellikle bahar aylarında yeşilin tonlarıyla öne çıkan bölge, bu kez kış manzarasıyla ziyaretçilerine farklı bir atmosfer sundu. Karagöl Sahara Milli Parkı, dört mevsim sunduğu doğal güzelliklerle turizmdeki önemini bir kez daha gözler önüne serdi.