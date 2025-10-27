ODTÜ'lülerin Cadılar Bayramı eğlencesi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'nin köklü üniversiteleri, son dönemde bilimle değil daha çok toplum değerlerine aykırı organizasyonlarla gündeme geliyor.

İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi başı çekerken Ankara'da ise ODTÜ bu akımın en belirgin temsilcisi.

Her muhalif eylemde, her provokasyonda, her toplum ve aile ahlakına ters girişimde boy gösteren ODTÜ'lüler, bilimle gündeme gelmemeleriyle eleştiriliyor.

CADILAR BAYRAMI PROGRAMI DÜZENLEDİLER

Son olarak CHP'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında sokakları savaş alanına çevirerek polise saldıran güruh, bu günlerde Cadılar Bayramı eğlenceleriyle gündemde.

Kendilerinden beklenen akademik gelişimi ikinci plana atan ODTÜ'lüler, Batı ülkelerinde her yıl 31 Ekim’de kutlanan Cadılar Bayramı için organizasyonlar düzenliyor.

Bu kapsamda Ankara'da da farklı etkinlikler düzenlendi.

ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik tesislerinde düzenlenen organizasyona özel kıyafet ve makyajlarla katılanlar dikkat çekti.