Ordu'da Türkiye 6. En Benzer İkizler Yarışması yapıldı

Ünye Belediyesi'nce organize edilen, "21. Ünye Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali" eğlenceli görüntülere sahne oldu. Festivalde, Türkiye'nin en benzer ikizleri seçildi.

Ordu'da Ünye Belediyesi 21. Kültür, Sanat ve Turizm Festivali içerisinde düzenlenen "En Benzer Türkiye İkizler Yarışması" ülkenin birçok noktasından gelen ikizleri bir araya getirdi.

2014 yılında Ünye’de yaşayan tek yumurta ikizleri Talip ve Ahmet Aydın kardeşler tarafından sosyal medya üzerinden bağlantı kurularak Türkiye’nin dört bir köşesinden tek yumurta ikizleri yarışması başlatıldı.

30 ikiz yarıştı

Ünye Belediyesi’nin destekleriyle devam eden ve altıncısı düzenlenen yarışmada 30 ikiz jüri karşısında kendilerini gösterdi.

Birinciler belli oldu

Benzerlikleri ile birbirinden ayırt etmenin bir hayli zor olduğu ikizlerin arasında jüri üyeleri bazı zamanlarda seçim yapmakta zorlanırken, Türkiye’nin en benzer ikizleri ise 12 yaş üstü kategoride 28 yaşında Ayten Keskin ve Gülten Abasız kardeşler ile 12 yaş altı kategoride 3 yaşında Yavuz Ali ve Ebu Bekir Işık oldu.

"Türkiye’den her ikizimizi Ünye’ye bekliyoruz"

Türkiye En Benzer İkizler Yarışması nedeniyle her şehirden ikizlerin gelerek yarışmalara dâhil olabileceğini söyleyen Ünyeli ikiz Ahmet Aydın, "2014 yılında başlatmış olduğumuz en benzer ikizler yarışmasını 2016 yılında Türkiye en benzer ikizler yarışması olarak geliştirdik. Şu an altıncısını icra ettik ve katlımlar ise çok güzeldi. İnşallah önümüzdeki yarışmalarımızda Türkiye’nin her ilinden buraya ikizlerimizi bekliyoruz. Biz onların masraflarını gerekirse karşılayarak daha büyük bir organizasyon yapmayı düşünüyoruz." dedi.

"Bizi kırmadılar, güvendiler"

En benzer ikizlerin 12 yaş üstü ve 12 yaş altı kategorilerinde yarıştığını ifade eden diğer ikiz Talip Aydın ise, "Bütün Ünyelilere, ikiz kardeşler, anneler ve babalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadılar ve güvendiler. Ailelerimiz yarışmak için çocuklarını ve kendilerini buraya getirerek bizlerle birlikte oldular. Yine bizlere bu organizasyonda maddi desteklerini esirgemeyen Ünye Belediye Başkanımız Hüseyin Tavlı’ya, başkan vekilleri ve personellerine teşekkür ederiz. İkizler, 12 yaş grubu ve altı ile 12 yaş üstü ayrı yarıştı. Bunlardan birinci, ikinci ve üçüncülerine kupa ve çeşitli altınlarla ödüllendirdik. En az 25 yarışmacımız 12 yaş altı grubuna katıldı. 5 yarışmacımız 12 yaş üstüne katıldı." diye konuştu.

Türkiye’nin En Benzer İkizler Yarışması jüriliğini ise Aile Hekimi Yasemin Şahin, Aile Hekimi Muhterem Ünsal, Ünye Kent Konseyi Başkanı Sevindik Diktepe ile Ünye Belediyesi Plan ve Proje Müdürü Sibel Cerrahoğlu yaptı.

İHA'nın haberine göre, yarışma toplu fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.