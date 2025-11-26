Osmaniye'de incir ağaçları meyve verdi

- Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, incir ağaçlarının Aralık ayında meyve vermesine yol açtı.
- 30 dereceyi aşan sıcaklıklar, ilçe genelinde birçok meyve ağacında anormal gelişmelere neden oldu.
- Harun Savran bahçesindeki incir ağaçlarının meyve verdiğini ve elma ağaçlarının da çiçek açtığını belirtti.
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 30 dereceyi aşan sıcaklıklar, tarım ürünlerinde mevsim şaşmasına neden oldu.
Normal şartlarda bahar aylarında tomurcuklanıp yaz ortasında meyve veren incir ağaçlarının, Aralık ayında yeniden meyve verdiği görüldü.
SICAKLIK 30 DERECEYE KADAR ÇIKTI
İlçede sıcaklığın 30 dereceye kadar çıkması, birçok meyve ağacında beklenmedik gelişmelere yol açtı.
Kadirli’de yaşayan Harun Savran, bahçesindeki incir ağaçlarının meyve verdiğini, elma ağaçlarının ise çiçek açıp yeniden meyve tuttuğunu belirtti.