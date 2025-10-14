Pencere çerçeveleriniz yeni gibi görünecek: Kabartma tozuna birkaç damla ekleyin…

Beyaz PVC pencereler zamanla doğal olarak sarıya veya griye dönebilir.

Bunun başlıca sebepleri arasında UV ışınları, toz, yağ ve hava kirliliği yer alıyor.

Plastik yüzeyler, yıllar içinde bu etkenlere maruz kalarak beyazlıklarını kaybediyor ve ince bir kir tabakası oluşuyor.

Ancak endişelenmeye gerek yok. Pencere çerçevelerini tekrar beyaz beyaz ve parlak hale getirebilirsiniz.

PENCERE KENARLARINI BEMBEYAZ YAPAN YÖNTEM

Malzemeler:

3 yemek kaşığı kabartma tozu

10 damla limon suyu

Birkaç damla ılık su

Malzemeleri bir kapta, kalın krema kıvamı alana kadar karıştırın. Hazırladığınız macunu bir sünger veya mikrofiber bezin yumuşak tarafına uygulayın ve pencere çerçevesine eşit şekilde yayın.

2-3 dakika bekledikten sonra, köşelere ve serintilere ulaşmak için eski bir diş fırçasıyla nazikçe ovalayın. Son olarak, macunu nemli bir bezle silin ve çerçeveyi kuru bir bezle kurulayın.

Bu yöntemle pencereler parlıyor, pürüzsüzleşiyor ve renkleri tekrar taze beyazlığını kazanıyor.