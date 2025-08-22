Reklamlarda saatlerin hep 10.10’u göstermesinin nedeni bakın neymiş…

Saat reklamlarında ya da mağaza vitrinlerinde sergilenen saatlerin hep 10’u 10 geçiyor olması meğer gelişi güzel bir tesadüf değilmiş.

Pek çok kişi tarafından fark edilen ancak nedeni hakkında çoğu kişinin herhangi bir fikri yoktur.

Ancak tam bu noktada özellikle reklamlarda saatlerin hep 10.10’u gösteriyor olmasının arkasında yatan neden ortaya çıktı. İşte, saatlerin reklamlarda hep 10.10’u göstermesinin nedeni…

ESTETİK DENGEYİ SAĞLIYORMUŞ

Reklamlarda yer alan saatlerde akrep ve yelkovanın 10.10 konumunda bulunması meğer kadranın üst kısmında simetrik bir görünüm yaratıyormuş.

Akrep ve yelkovanın yukarıya doğru açılı durması, saatin yüzünde bir “V” formu oluşturur. Bu açı, göze hoş gelir ve ürünü daha estetik gösterir. Tasarımcılar için bu detay, saati sergilemenin en ideal yolu olarak kabul ediliyor.

Estetik görünümün yanı sıra birçok saat markasının logosu, kadranın tam 12 yönünde yer alır. Eğer saat farklı bir zamanı gösterseydi, ibreler logonun önünü kapatabilir ya da dikkat dağıtabilirdi. 10.10 ayarı sayesinde marka logosu hem tamamen görünür kalır hem de ibrelerin arasında çerçevelenerek öne çıkar.

Ayrıca pazarlama uzmanlarına göre 10.10 pozisyonu aynı zamanda yukarı dönük bir gülümseme etkisi yaratıyor. Bu, izleyicinin bilinçaltında olumlu bir çağrışım yapıyor ve ürüne karşı daha sıcak bir his uyandırıyor. Yani saat sadece zamanı değil, pozitif bir ruh halini de yansıtıyor.