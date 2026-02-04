Rize'de deniz manzaralı yaylada bulutların eşsiz görüntüsü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rize'nin Güneysu ilçesindeki deniz seviyesinden 1800 metre yükseklikteki Handüzü Yaylası, kar kalitesiyle Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından organize edilen Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyor.

Kış sporlarının yeni rotası haline gelen yayla, adrenalin ve huzuru bir arada sunuyor.

DOĞANIN KEYFİNİ ÇIKARIYORLAR

Deniz manzaralı yaylada kurulan 650 metrelik parkurda sporcular kıyasıya mücadele ederken, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları ise oksijeni bol doğanın keyfini çıkarıyor.

SEYRİNE DOYULMAZ MANZARA

Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı Handüzü Yaylası’nda hava sıcaklığının yükselmesiyle vadilerde oluşan bulut, seyrine doyumsuz bir manzara sunuyor.

GÖRSEL ŞÖLEN KAYDA ALINDI

Bölgeye gelen ziyaretçiler, bir yandan şampiyonanın heyecanına ortak olurken diğer yandan da eşsiz manzaranın keyfini sürüyor.

Ziyaretçilere görsel şölen sunan bulutların karlı kaplı doğayla görüntüsü, drone ile görüntülendi.