Rize merkeze bağlı İslampaşa Mahallesi sahilinde yapımı devam eden Rize Atık Su Arıtma Tesisi şantiyesinde, korkutan bir iş kazası meydana geldi.
Şantiyede taşeron işçi Ahmet M., çalıştığı esnada dengesini kaybedip, yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü.
Yaralanan işçi, düştüğü boşlukta mahsur kaldı.
VİNÇLE KURTARILDI
Diğer işçilerin ihbarı üzerine şantiyeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralı, AFAD ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucunda bulunduğu yerden sedyeye konulup, vinçle havadan güvenli alana taşındı.
O ANLAR KAMERADA
O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Ahmet M., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Recep Tayyip Erdoğan (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
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