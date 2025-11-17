Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden Sapanca Gölü kıyısına dev rekreasyon projesi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sakarya’da bölgenin en önemli turizm rotalarından biri olan Sapanca Gölü kıyısında Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni yaşam projesi hayata geçiriliyor.

150 milyon liralık yatırım ile Sapanca Park projesinin 1. Etabında çalışmalar başladı. Tanıtımı yapılan proje tamamen doğaya uyumlu, ekolojik dengeyi koruyan bir şekilde hayata geçiriliyor.

150 MİLYON TL’LİK DEV YATIRIM

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Sapanca Park Projesi, gölün ekolojik dengesini koruyarak hiçbir şekilde dolgu yapılmadan inşa edilecek. Sapanca’nın doğasına zarar vermeden, halkımıza nefes aldıracak bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Bu çalışma için 150 milyon liralık bir yatırım yaparak, Sapanca başta olmak üzere tüm şehrimizin hizmetine sunacağız” dedi.

1 MİLYON METREKARELİK YEŞİL ALAN

Projenin ilk etabı kapsamında 6 kilometrelik sahil hattında 100 bin metrekarelik yaşam ve rekreasyon alanı düzenlenecek. Etapların tamamı bittiğinde ise toplamda 1 milyon metrekarelik yaşam alanı vatandaşların hizmetinde olacak.

Konuşmasında projenin Sapanca’ya değer katacağını ifade eden Başkan Alemdar, “100 bin metrekarelik alanda ekolojik peyzaj düzenlemesi yapacağız. 1000’in üzerinde yetişkin ağaçlarla sahilimizi güzelleştireceğiz. Bundan sonraki süreçte de Sapanca’mıza değer katmaya, güzelliklerini halkımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

DOĞAYLA UYUMLU EKOLOJİK PROJE

Projede 37 bin metrekarelik alanda hidro tohumlama yöntemiyle yeşil alan düzenlemesi yapılacak.

Başkan Alemdar, “Binlerce yetişkin ağaçla sahilimizi güzelleştiriyoruz. Ekolojik dengeyi asla bozmadan, doğayı merkeze alan bir anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 37 bin metrekarelik alanda hidro tohumlama ile yeşil alanlar oluşturacağız” ifadelerini kullandı.

2026’NIN İLK ÇEYREĞİNDE TAMAMLANACAK

Sakarya sınırlarında yer alan 26 kilometrelik sahil hattı, etaplar halinde vatandaşların yürüyüş yapabileceği, dinlenebileceği ve esnaftan hizmet alabileceği şekilde düzenlenecek.

Başkan Alemdar, projenin 2026 yılının ilk çeyreğinde tamamlanacağını belirterek, “İnşallah bu güzelliği hep birlikte yaşayacağız. Bisiklete binen çocuklarımızı izleyip, göl kenarında huzur bulacağız” dedi.

Çalışmaların başladığı Sapanca Park projesi, tamamlandığında sadece Sakarya’nın değil, bölgenin de en büyük doğa temelli yaşam alanlarından biri olacak.