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İHA

Sakarya'nın Karasu ilçesinde amatör balıkçıların avı heyecan dolu anlara sahne oldu.

Tepetarla Mahallesi'nden geçen Sakarya Nehri’nde amatör balıkçıların oltasına yaklaşık 2 metre boyunda ve 75 kilogram ağırlığında yayın balığı takıldı.

KIYIYA ÇEKME MÜCADELESİ

Gördükleri manzara karşısında hayrete düşen balıkçılar, dev balığı güçlükle kıyıya çıkardı.

Kantarda ağırlık ölçümü yapılan balık, hafif ticari aracın arka koltukları yatırılarak bagaja sığdırıldı.

O ANLAR KAMERADA

Balıkçıların hem nehirde hem de karada yaşadıkları zorlu anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.