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AA

Samsun'un Bafra ilçesinde, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası'nda develer turizme hizmet ediyor.

Kızılırmak Deltası'nın zengin habitatı, develere geniş otlak sunuyor.

YÜKSEK BİR BİYOÇEŞİTLİLİĞE SAHİP

Türkiye'de görülen 500 kuş türünden 365'i burada yaşıyor. Su mandası ve yılkı atlarına da doğal yaşam alanı sunan delta, 11 familyaya ait 29 balık türüne ev sahipliği yapıyor.

Develerin bu zengin ekosisteme katılmasıyla deltadaki canlı çeşitliliği de arttı.

ÇOCUKLARIN VE TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Develer, deltada özgürce dolaşarak besleniyor. İnsanlara oldukça alışkın olan bu hayvanlar, turistlerin fotoğraf çekme isteklerine de karşılık veriyor.

Özellikle çocuklar, develeri izlemekten ve doğa ortamında vakit geçirmekten keyif alıyor.

DEVELERİN VARLIĞI, TURİST SAYISINI ARTIRDI

Bölge halkı tarafından yılın belirli döneminde salınan develerin varlığı, deltayı ziyaret eden turist sayısının artmasına da katkı sağlıyor.