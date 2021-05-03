İlkadım ilçesinde mahalle bekçisi, kalbi duran kedi yavrusunu kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürdü.

Samsun'un İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli çarşı ve mahalle bekçisi Yunus Emre Özkan, Baruthane Mahallesi'nde devriye görevi sırasında çöp konteynerinin yanında hareketsiz duran kedi yavrusunu fark etti.

SUNİ TENEFFÜS YAPARAK HAYATA DÖNDÜRDÜ

Kediyi avucunun içerisine alan bekçi, yaklaşık 20 dakika kalp masajı ve suni teneffüs yaparak hayata döndürdü.

Yürekleri ısıtan görüntüler, bir başka bekçi tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı.

Samsun'da kedi yavrusunu suni teneffüs yapan mahalle bekçisi kurtardı ViDEO

“KAHRAMANLAR HER YERDE”

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü de bu görüntüleri "Kahramanlar her yerde. Kahramanlar içimizde. Kahramanlar görevinin başında. Teşekkürler Kahraman Çarşı ve Mahalle Bekçimiz Y. E. Özkan" ifadeleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.