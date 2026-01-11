Samsun’da kursiyerlerden Gazze’ye umut eli

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tekkeköy Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan Giyim Üretim Teknolojileri kursuna katılan 24 kursiyer, Gazze’de yaşanan insani dramın ardından harekete geçti. Kursiyerlerin kendi önerileriyle başlatılan çalışmada, savaş mağduru çocuklar ve aileler için kışlık giysi üretimine başlandı.

Yaklaşık üç haftadır sürdürülen çalışmalarda ilk etapta 600 adet atkı, bere ve eldiven takımı hazırlandı. İkinci parti üretimde ise 250 takım tamamlanırken, kalan 150 ürünün kısa süre içinde bitirilmesi planlanıyor.

HEDEF 1000 KİŞİLİK SET

Üretilen kışlık giysilerin AFAD aracılığıyla Gazze’deki çocuklara ulaştırılması amaçlanıyor. Proje kapsamında toplamda 1000 atkı, bere ve eldiven setinin teslim edilmesi hedefleniyor. Ayrıca kurs bünyesindeki başka bir grup tarafından çocuklar için pelüş oyuncaklar da hazırlanıyor.

"ÇOCUKLARIN YANINDA OLMAK İSTEDİK"

Giyim Üretim Teknolojileri Öğretmeni Hacer Ömür, yürütülen çalışmanın tamamen gönüllülük esasına dayandığını belirterek, şunları söyledi:

24 kursiyerimizle birlikte yaklaşık üç haftadır yoğun bir emek veriyoruz. Gazze’deki çocuklar soğuk, açlık ve yoklukla mücadele ediyor. Biz de onların yanında olabilmek için yaklaşık 1000 atkı, bere ve eldiven diktik. Bunun yanında arkadaşlarımız da çocuklar için oyuncaklar hazırladı. Amacımız, onların yaşadığı zorlukları bir nebze olsun hafifletmek.

"ZOR ZAMANLARDA DAYANIŞMA GELENEĞİMİZ VAR"

Tekkeköy Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halil İbrahim Kılıçarslan ise, Türk milletinin zor zamanlarda dayanışma kültürüne dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı: