Şanlıurfa'da balıkçının bayram jestine vatandaş yoğun ilgi gösterdi

Esnafın bayram indiriminin ardından uzun kuyruklar oluştu...

Şanlıurfa'da vatandaş balık yesin diye Karadeniz’den getirdiği 5 ton taze hamsiyi kilosu 35 TL’den satışa sunan Şanlıurfa’lı balıkçı Cemal Yener, kentte uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu.

''RABBİM BİZE VERDİ, PAYLAŞMAK İSTEDİK''

Uygun fiyata hamsi almak isteyen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu.

Balıkçı Yener dayanışma amaçlı kampanyayı gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Bugün Cumhuriyet Bayramı’na özel 5 ton balık getirdik. Rabbim bize verdi, biz de paylaşmak istedik.

''ŞANLIURFALILAR BALIĞA ALIŞSIN''

Şanlıurfalılar balığa alışsın, sofralarında daha çok yer alsın diye kilosunu 35 liradan satışa sunduk.

Rağbet çok iyi, kuyruk var, çok güzel oldu" dedi.

''BU TÜR KAMPANYALARIN DEVAMINI BEKLİYORUZ''

Sabahın erken saatlerinden itibaren balık satışının yapıldığı restoran önünde sıra oluşturan vatandaşlar, kampanyadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Hem lezzetli hem de uygun fiyatlı balık yedik. Bu tür kampanyaların devamını bekliyoruz" diyerek balıkçı esnafına teşekkür etti.

Kampanya, hem esnafın hem de vatandaşların yüzünü güldürdü.