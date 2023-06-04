Sapanca Gölü'nde su seviyesinde artış yaşandı Sakarya'da etkisini sürdüren yağışlarla Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi 33 santimetre daha artarak 32,12 metreye ulaştı.

AA

Yaz aylarına girilmesine rağmen yurtta sağanak yağış etkisini göstermeye devam ediyor..

Sağanak yağışlar nedeniyle bir yandan sel ve su baskınlarıyla mücadele edilirken, bir yandan da göl ve barajlardan sevindiren haberler geliyor..

Bunlardan biri de Sapanca Gölü oldu.

Ocak ayında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, yeteri kadar kar ve yağmur yağmaması nedeniyle göldeki seviye 30,94 metreye kadar gerilemişti.

Göldeki seviye 33 santimetre arttı

Bölgede yağışların etkili olmaya başlamasıyla su seviyesi 12 Nisan itibarıyla 31,79 metre ölçüldü.

Kentte yağmurun aralıklarla etkisini sürdürmesi sonucu göldeki seviye 33 santimetre daha artarak 32,12 metreye ulaştı.

Maksimum seviyede

Böylece Sakarya ve Kocaeli'ye içme suyu temin edilen gölde, maksimum seviye olan 32,20 metreye yaklaşıldı.