Sarıkamış'ta sıcak görüntüler: Anne ayı ve iki yavrusu gezintiye çıktı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kaydedilen iki yavru ve anne ayının görüntüleri izleyenleri gülümsetti...

Sarıkamış Ormanları'nda gece saatlerinde bölgede yaşayan bir anne ayı ve yavrularının neşeli gezintisi, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Sarıkamış ilçesinde gece saatlerinde bir boz ayı ile iki yavrusunun görüntüleri ve anne ayının dikkat çeken kendinden emin duruşu aynı yerden geçen bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Görüntülerde anne ayının iki yavrusuna da öncülük ederek, rahatça ilerlediği görülürken yavru ayıların meraklı tavırları da kameraya yansıdı. Ayılar kaydedilen görüntülerin ardından gözden kayboldu.