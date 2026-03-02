Senai Demirci ile Ramazan’a Dair 12. Bölüm

SENAİ DEMİRCİ İLE RAMAZANA DAİR PROGRAMINI YOUTUBE KANALIMIZDA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ensonhaber YouTube kanalında Senai Demirci ile Ramazan’a Dair programının yeni bölümü yayına girdi.

Demirci, programın 12. bölümünde "Hz. Hacer Safa Merve arasında neden koştu?" sorusu üzerinden derin bir sohbete başladı.

"ÇABA SÜREÇTİR, SONUÇ DEĞİLDİR"

Çaba kavramını ela alan Demirci, "Hz. Hacer 'Evet aradığım su şimdi buradan çıkacak' diye bir senaryodan emin olarak koşmuyor. O yüzden adı 'say'dır. Say çaba demektir. Çaba süreçtir, sonuç değildir. Çaba odaklı değildir." dedi.

"Hz Hacer'in duruşu bu kapsamda evrensel olarak insanın duruşunu ortaya koyar. 'Ben çabamı ortaya koyarım, Allah ister verir ister vermez. Benim görevim çabalamak." ifadelerini kullanan Demirci, 'tevekkül' kavramının ne olup ne olmadığına dikkat çekti.

"TEVEKKÜL, İŞİ ALLAH'A HAVALE ETMEK DEĞİLDİR"

Demirci, "İşimiz Allah'a kaldı umutsuzluk cümlesi. Tevekkül işi Allah'a havale etmek değildir. Allah'ın sana söylediği kuralları harfiyen yerine getirmek, 'Şimdi sonucu senden bekliyorum Allah'ın' demektir." dedi.