Senai Demirci ile Ramazan’a Dair 19. Bölüm

Ensonhaber YouTube kanalında Senai Demirci ile Ramazan’a Dair programı, oruçlarınıza refakat etmeye devam ediyor.

Bu kapsamda programın 19. bölümü yayında.

Bu bölümde, herkesin sıklıkla "olanda hayır vardır" lafı üzerine başlayan konuşma, yine zihinlerde farklı pencereler açan bir sohbete döndü.

"OLAN OLDUKTAN SONRA KİMSE ONU İNKAR DEMEZ"

Demirci, "Olan olduğunda. Olanı inkar eden yok sayan, yalanlayan olamaz. Olan oldu. Bu ayet bu kadar duruyken, kıyamet koptuğunda diye bir çeviri yapılıyor. Olan olduğunda ve olanı artık kimse inkar edemeyecekse ikinci ayet bu üçüncüsü ne?

Bakalım şimdi alçalacak mısın yükselecek misin. Olan olduktan sonra kimse onu yok sayamaz, inkar edemez. Bizim inisiyatifimiz olanı nasıl yorumladığımızda başlıyor." dedi ve sohbete şöyle devam etti;

"İNSAN GEÇMİŞİNİ DEĞİŞTİREMEZ, BAKIŞINI DEĞİŞTİRİR"

Geçmişte şunları yaptım ah seni şerefsiz seni diye kendimi döversem, geçmişi değiştirebiliyor muyum? Hayır. Ders almıyorsa, şimdi de değişiyor, şu anı da kaybediyor. Bunları dediğinde geçmişte yaptıklarımı değiştirebiliyor muyum?

Geçmişte yaptıklarımı kendimi lanetleme sebebim yaparsam şimdiyi de kaybediyorum. O zaman yarın için yine bir hata inşa ediyorum. Geçmişte yaptıklarımla şimdiyi onarabiliyorum. İnsan geçmişini değiştiremez ama bakışını değiştirebilir."