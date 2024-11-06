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Beyaz TV'de Nur Viral'in sunduğu Hayatta Her Şey Var programının konuğu evlilik ve ilişki danışmanı Serhat Yabancı, ilişkilere dair önerilerde bulunurken, izleyici sorularını da yanıtladı.

NUR VİRAL'İ KIZDIRAN SORU

Bir izleyicinin "Tek bir adam, aylık masraflarımı çıkaramadığı için 2 farklı kişi ile birlikteyim, ama hiç mutlu değilim. İkisinden de ayrılmalı mıyım?" sorusu Nur Viral'i hem şaşırttı hem de kızdırdı.



Bu soruya programın konuğu evlilik ve ilişki danışmanı Serhat Yabancı, şu ifadelerle yanıt verdi:

"BU İLİŞKİ SÜRDÜRÜLEMEZ, GERÇEKÇİ VE SAĞLIKLI DEĞİLDİR"

Bir lişkinin ana mantığı menfaat elde etmek, bir ihtiyacınızı gidermekse, bu zaten çok sürdürülebilir değil. Karşıdaki insanlar da eninde sonunda ya kullanıldıklarını farkederler ya da sizin bu beklentinizi karşılayamayabilirler. Ve siz sürekli senaryonuzu değiştirmek yerine oyuncu değiştirdiğiniz için, finalde hep aynı noktalara varacağız. Bu da aslında bir şeyi çözmeyecek. "İki partnerim var, değiştirsem ne olur?" Bir şey olmaz, sonuçta yeni birilerini hayatına alırsın, hayatına aldığın yeni kişilerle de benzer şeyler yaşarsın.



Bu soruları soran insanlar, bizden rasyonel bir çözüm bekliyor. Rasyonel olmayan bir problemle ilgili rasyonel çözüm sunulamaz. Önereceğiniz şey şudur: Sizin kurduğunuz ilişki şekli sağlıksızdır. Sürdürülebilir değildir. Sizi de diğerini de değersizleştirir.

NUR VİRAL: "PARA SENİ MUTLU ETMEZ"

Nur Viral de konuyla ilgili şunları söyledi:

Bana bir arkadaşım bunu söylese, 'Hayatım sen yanlış duraktasın, parayı mutluluk hedefi koymuşsun, ama para durağı seni mutlu etmiyor.

"PARA İÇİN KENDİNİ SATMIŞ OLUYORSUN"

Devamın da Serhat Yabancı, şu yorumda bulundu: