İHA
İstanbul Şile'de bulunan Kumbaba sahiline arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye giden bir şahıs, aracını deniz kenarına park etti.
Zamanla kum zemine saplanan otomobil, dalgaların da etkisiyle denize sürüklendi ve su almaya başladı.
TRAKTÖRLE KIYIYA ÇIKARILDI
Denize giren aracın battığını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye traktör getirildi.
Traktöre bağlanan halatla çekilen araç, güçlükle kıyıya çıkarıldı.
ARACIN KURTARILMA ANI CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ
Aracın denizde kalma ve kurtarılma anı, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olayda yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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