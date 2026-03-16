Tatvan’da minik buzağıya evde şefkatli bakım

Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Yoncabaşı köyünde dünyaya gelen hasta bir buzağı, soğuk hava şartları nedeniyle sahibi tarafından eve alındı. Yaklaşık dört gün önce doğan buzağı için evde sobanın yanında özel bir alan hazırlanırken, aile minik hayvanın bakımını titizlikle üstlendi.

BİBERONLA BESLENİYOR, ÇORAP GİYDİRİLİYOR

Buzağının sahibi Çetin Aygül ile kızı Nahide Nur Aygül, küçük hayvanla yakından ilgileniyor. Aile, buzağıyı biberonla süt içirerek beslerken, küçük Nahide Nur da minik hayvanın tüylerini tarayıp ayaklarına çorap giydirerek bakımına yardımcı oluyor.

"ADETA BİR BEBEK GİBİ İLGİLENİYORUZ"

Çetin Aygül, yeni doğan buzağının hem hasta olması hem de bölgede havaların oldukça soğuk seyretmesi nedeniyle böyle bir yöntem uyguladıklarını belirtti.

Aygül, “Buzağımız henüz çok küçük. Soğuktan etkilenmemesi için sobanın yanında ona özel bir yer hazırladık. Şu anda adeta bir bebek gibi bakımını yapıyoruz.” dedi.

ÇOCUKLARIN DA SEVGİLİSİ OLDU

Nahide Nur Aygül ise buzağıyla ilgilenmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Minik buzağıya çorap giydirdiğini ve tüylerini taradığını anlatan Nahide Nur, komşu çocuklarının da hayvana büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

Nahide Nur, “Buzağıyı çok seviyoruz. Ona çorap giydirdim, tüylerini taradım. Komşu çocuklarla birlikte seviyoruz. Havalar biraz ısınana kadar evde bakmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.