Sinema seyircisi sayısı 24 milyonu aştı

AA

Bu yılın ilk 9 ayında 133'ü yerli 303 film vizyona girdi...

Eylül sonu itibarıyla yerli film izleyici sayısı 14 milyon 394 bin, toplam izleyici sayısı ise 24 milyon 121 bin olarak kayıtlara geçti.

3 MİLYAR 264 BİN LİRA HASILA

Yerli filmlerden bu yılın ilk 9 ayında 1 milyar 784 milyon 960 bin lira, toplamda ise 3 milyar 393 milyon 264 bin lira hasılat elde edildi.

Geçen yıl 31 milyon 5 bin 844 seyirci sinemalarda ağırlanmış, yerli film seyirci sayısı da 13 milyon 716 bin 5 kişi olarak kayıtlara geçmişti.

SEKTÖRE DESTEK SÜRÜYOR

Bu yılın aynı döneminde sinema sektörüne 235 milyon 316 bin lira destek sağlandı.