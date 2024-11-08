AA & Ensonhaber

Sinop'ta yaşayan emekli öğretmen ve iki çocuk annesi Firdes Kutlu Özturan, 5 yıl önce sahilde taş boyama sanatıyla ilgilenen bir öğretmenle tanıştı. Emekli öğretmenin daveti üzerine gittiği çadırda taş boyama sanatını öğrenmeye başlayan Özturan, o günden sonra fırçasını bir daha elinden bırakmadı.

Evini bir atölyeye dönüştüren Özturan, doğadan topladığı taşlarla farklı figürler yaratıp bunları sanat eserlerine dönüştürüyor. Yapmış olduğu eserlerden bazılarını yakınlarına ve arkadaşlarına hediye ederken, bazılarını ise bir dernek yararına satışa sunuyor. Bugüne kadar pek çok taş boyama eseri ortaya koyan Özturan, iki de sergi açtı.

"ZAMANLA FARK ETTİM Kİ İNSANLAR BEĞENDİ"

Taş boyama sanatıyla tanışmadan önce, 1955 yılında Sinop Kız Sanat Enstitüsü’nden mezun olan Özturan, resimle ilk kez o dönemde tanıştığını belirtiyor. Ancak 5 yıl önceye kadar bir daha fırça tutmadığını anlatan Özturan, taş boyamanın ona büyük bir yaşam enerjisi kattığını söylüyor.

Şimdiye kadar 200’ün üzerinde eser üreten Özturan, ilk başta yaptığı işlerin beğenilmediğini düşündüğünü, ancak çevresindeki insanların ilgisiyle kendine güven kazandığını ifade ederek, "Başlarda beğenmedim yaptıklarımı, ama zamanla fark ettim ki insanlar beğendi. Şimdi bayağı bir şeyler yaptım." diyor.

"KADINLARIMIZ DEVAMLI BİR UĞRAŞTA BULUNSUNLAR"

Bir uğraşının bulunmasının ailesini de mutlu ettiğini bildiren Özturan,

İki torunum var. Biri Londra'da tasarım uzmanı, diğeri İstanbul'da doktor. Hayata bağlı, mutlu bir insanım. Çocuklarım ve torunlarım bana çok düşkünler. Onlara bir yere gittiğimi söylediğimde mutlu oluyorlar, çünkü pasif olmama alışık değiller. Saçım beyazlasa da yaşlanmamı kabul etmiyorlar.

ifadesini kullandı.

Özturan, yaptığı eserlerle 3 yıl önce iki kez üniversitede sergi açtığına değinerek şunları kaydetti: