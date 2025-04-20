Şırnak'ta huzura kavuşan bölgede pancar hasadı

İHA

Yıllar boyunca güvenlik sorunlarıyla gündeme gelen Bestler Dereler ve Herekol Dağı, artık baharın gelişiyle birlikte doğanın sunduğu bereketle anılıyor. Bölgeden geçen vatandaşlar, ilkbaharın gelişiyle birlikte yeşermeye başlayan kenger otları ve şifalı olduğuna inandıkları yabani pancarları toplayarak doğanın cömertliğinden faydalanıyor.

HUZUR ORTAMINDA PANCAR TOPLADILAR

Kent merkezinden bölgeye gelen Fatma Argan, dağlarda yetişen bu doğal ürünlerin sofralarında hem lezzet hem de şifa kaynağı olduğunu belirtti:

Misafirlikten dönerken yol üzerinde durduk. Buralarda baharla birlikte toprağın sunduğu çok güzel, şifalı otlar var. Özellikle pancarı topluyoruz; hem yemeklerde kullanılıyor hem de vücuda iyi geldiğine inanıyoruz.

Yıllarca sessizlik ve endişeyle hatırlanan bu dağlar, şimdi yeniden hayat buluyor. Doğayla iç içe bir günü değerlendiren vatandaşlar, hem doğanın armağanlarını topladı hem de huzurla dağ havasını soludu.