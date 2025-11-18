Şırnak'ta kar mesaisi kasımda başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kar Güneydoğu Bölgesinde kendini iyiden iyiye hissettiriyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ekiplerin kar mesaisi bu yıl erken başladı.

KAR KALINLIĞI 1 METRE

Kar kalınlığının yer yer 1metreyi geçtiği Lisetayrı ve Tuzluca köylerinde ekipler yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İlçe Özel İdare ve belediye ekipleri, karla mücadele çalışmalarına 4 gündür aralıksız devam ediyor.

İlçe Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran'ın talimatıyla kentte kapalı köy yolu kalmaması için ağır iş makineleriyle yol açan ekipler, kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarını bir bir açmaya çalışıyor.

BU YIL KAR ERKEN GELDİ

Saha şefi Cihat Akdağ ekiplerin koordineli çalıştığını kısa sürede tüm yolların açıldığını söyledi. Akdağ, ''İlçemizde bu yıl erken kar yağışı meydana geldi. Bu yıl ekiplerimiz hazır bekliyor. Çok şükür kaymakamımız sürekli yanımızda ve müdürlerimizle beraber yollarımızı açıyoruz. Kar kalınlığı bazı bölgelerde 1 metreyi bile geçiyor.'' dedi.