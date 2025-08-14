Sırrı kabartma tozuymuş! Bakın bahçeye kabartma tozu dökmek ne işe yarıyormuş

Bahçede ister çiçek, ister meyve isterseniz de sebze yetiştiriyor olun yaşadığınız pek çok sorun için her ne kadar çeşitli kimyasal ilaç bulunuyor olsa da meğer bu ilaçlara para dökmek yerine evinizde uygulayabileceğiniz doğal yöntemler de varmış.

Bu doğal çözümler arasında yer alan ve hemen her mutfakta yer alan kabartma tozu da o sorunları önlemede oldukça etkili oluyormuş.

Bitki ve bahçe temizliğine kadar etkili olan kabartma tozu yöntemiyle bakın o sorunlardan nasıl kurtuluyormuşsunuz…

KABARTMA TOZU DÖKMEK YETİYOR

Bitkileriniz için adeta bir kabus olan mantar türlerinden kurtulmanız meğer kabartma tozuyla mümkün oluyormuş. Bir litre ılık suya bir yemek kaşığı kabartma tozu ekleyerek iyice karıştırın ve sprey şişesine koyun.

Bu karışımı hafta 1-2 kez bitkilerinize sıkarak mantar sıkıntılarından tamamıyla kurtulun. Aynı zamanda bahçe yolları ve taş aralarındaki serperek yabani ot istilasından da kurtulun.