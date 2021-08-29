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    Sivasspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Sivasspor, ligdeki mücadelesine kaldığı yerden devam ediyor. Peki, Sivasspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    • Haber Merkezi
    • 29.08.2021 - 13:45
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    Sivasspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Konya'yı 1-0 ile geçen Trabzonspor'a ise 2-1 yenilen Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden elendi.

    Moral kaybeden Yiğidolar, bu akşam Göztepe karşısında galibiyet almak istiyor.

    Lige çıkış yaparak devam etmek isteyen Sivasspor, Göztepe gibi iddialı bir rakibin karşısında 3 puanı hanesine yazdırmak için tüm kozlarını kullanacak.

    Göztepe ise UEFA Avrupa Ligi'nde iyi bir performans sergileyen Sivasspor'u yenerek, puan tablosunda iyi bir yere yerleşmek istiyor.

    Göztepe Antalya ile 1-1 berabere kalırken, Yeni Malatyaspor'u ise 1-0 ile geçti.

    Peki, Sivasspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    SİVASSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    29 Ağustos 2021 Pazar günü oynanacak karşılaşma saat 19.15'te başlayacak. Bu zorlu karşılaşma Sivas'da, Yeni 4 Eylül Stadı Stadyumu'nda oynanacak.

    Sivasspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1

    SİVASSPOR - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

    İki takımın maçı BeıN Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

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