Sivas'ta 40 bin TL maaşla çoban bulunamıyor Kentte hayvancılıkla uğraşanlar, 40 bin TL maaşla çoban bulamayınca hayvanlarını satma kararı aldı.

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DHA

Sivas'ın merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Çevirme köyünde hayvancılıkla uğraşan köylüler, çoban bulamıyor.

Yaklaşık 2 bin 500 küçükbaş hayvanın bulunduğu köyde, yabancı uyruklu çobanların her ay zam istemesine üzerine köylüler, sürülerini satmaya başladı.

"Bu gidişle hayvancılık bitecek"

Hayvancılık mesleğini babadan kalma devam ettirmeye çalıştıklarını söyleyen Çevirme köyü muhtarı Hasan Gül, "Eskiden köylerde insan çoktu ama şimdi gençler de okul okumaya gittikleri için kimse kalmadı. Köyde şu anda çoban da kalmadı. Kışın 20 bin TL'ye bulduğumuz çobanlar, şimdi 40 bin TL'ye çıktı. Her ay zam yapıyorlar. Bunun belli bir fiyatı olmalı.

Köyümde sürüye çoban lazım ama bulamıyoruz. Bulamayınca da bu mesleği yapamıyoruz. Köyde genç de kalmadı. Bu meslek de zorlaştı. Bu gidişle hayvancılık gün geçtikçe bitecek. Birçok köyde şu anda hayvanlar satıldı. Bizde de ellerinde hayvanları olan satmayı düşünüyor. Buna bir çözüm bulunmalı." dedi.

"Afgan çobanların denetlenmesi gerekiyor"

Çiftçi Murat Sulakçı ise "Şartların ve sosyal yapının zor olması nedeniyle yarın, bir gün son kalan hayvanlar da satılırsa bu yaylalar boş kalacak. Çiftçiliğin de en önemli alanı olan hayvancılığa sahip çıkılması gerekiyor. Hayvanlara üretilen yemlerin de fiyatları çok yüksek. Afgan çobanların denetlenmesi gerekiyor. Çobanlık için buraya gelenler, daha sonra Akdeniz Bölgesi'ne garsonluk yapmaya gidiyor. Bunun önüne geçilmesi için denetimlerin sıklaştırılması gerekiyor." diye konuştu.

Çoban bulamadığı için hayvanlarını arazide kendisi otlatan Bayram Çağlar da "Çoban sıkıntısı, çok büyük bir sıkıntı olmaya başladı. Artık insanlara şehirler cazip geliyor. Şu anda çoban bulamıyoruz. 40-45 bin TL maaş verip de bulamayanlar var. Şu anda benim hayvanlarım satılık. Çoban bulamazsam, bu işi bırakacağım." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)