Sivas'ta iki asırdır aynı yöntemlerle elde edilen beyaz altının hasadı başladı

Geleneksel yöntemlerle üretiliyor, içerdiği mineraller sağlığa binbir fayda sağlıyor, alan bir daha alıyor özellikleri saymakla bitmiyor...

Sivas Merkez ilçesine bağlı Tepeönü köyünde Fadlum tuzunun hasadı başladı. Geleneksel yöntemlerle üretilen, sağlıklı olduğuna inanılan Fadlum tuzu; yerin yedi metre altından çıkan tuzlu suyun yüzeye taşınması ve 100 ayrı havuzda bekletilmesiyle elde ediliyor.

Havaların ısınmasının ardından havuzlarda su buharlaşıyor bu sayede tuz tabakasının dibe çökmesinin ardından çalışanlar, kristalize tuzları büyük bir titizlik ile topluyor.

İnsan vücudu için önemli olan 84 farklı minerali barındırması ile Fadlum tuzu; katkı maddesi içermiyor, çuvallandıktan sonra satışa hazır hale geliyor.

''BİZİM ÇOK BİR MÜDAHALEMİZ YOK''

Çıkarılan suyun yüzde 24'ü tuz olduğundan dolayı kalan yüzde 76'lık kısmın buharlaştığını bu işlemin ardından tuzun kaldığını söyleyen köy sakinlerinden Yunus Yılmaz, "Tabii doğal olduğu için üretimlere bizim çok bir müdahalemiz yok. Yaz aylarında başlayarak, Eylül ve Ekim sonlarına kadar devam eder. Normal yer altı sularının kaya tuzuna eritip yüzeye tuzlu su olarak çıkmasıyla oluşan bir suyumuz var.

Gördüğünüz gibi havuzlara bırakıyoruz. Yaz mevsiminde buharlaşmadan dolayı oluşan bir etkinlik.

''ÇIKAN SUYUN YÜZDE 24'Ü TUZ''

Çıkan suyun yüzde 24’ü tuz olduğu için geri kalan yüzde 76’lık bölümü buharlaşıyor ve tuz kalıyor. Keşan ile üretimini yapıp tamamlıyoruz. Daha sonra paketleyip müşterinin ihtiyacına göre şehir içi ve şehir dışı gönderiyoruz" dedi.

''DAHA ÖNCE YEDİĞİMİZ TUZ DEĞİLMİŞ ZEHİRMİŞ DİYORLAR''

İnsanlara doğal tuz yedirmeyi amaç edindiklerini belirten Yılmaz, "Tuzumuz kaynak olarak tatlı suyun kaya tuzunu eritmesi ile oluşan bir oluşum bu. Bilen zaten her sene buraya uğruyor. İlk defa alanlar da ikinci alışlarında daha çok istekle ve şevk ile geliyor. Daha önce yediğimiz tuz değilmiş zehirmiş diyorlar. Tuzu dozunda kullananlar tansiyona da zarar etmediğini görüyorlar ve vücutlarının daha dinç olduğunu söylüyorlar. Çünkü bunun içinde doğal 84 tane mineral bulunuyor.

''DOĞALLIĞINI BOZMADIĞIMIZ İÇİN BU MİNERALLERİ DOĞRUDAN ALABİLİYORUZ''

Tabii biz bunun doğallığını bozmadığımız için bu mineralleri doğrudan alabiliyoruz. Tuzun faydasını görenler tekrar almak için buraya geliyorlar. Bizim yıllık kapasitemiz mevsime bağlı 1 ton ile bin 500 ton arasında değişiyor. Biz bu işin maddiyatında değiliz. Bizim amacımız insanlara doğal tuz yedirmek" şeklinde ifade etti.